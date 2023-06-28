Названы сроки появления у России плазменного ракетного двигателя

Прототип плазменного ракетного двигателя будет собран в 2024 году, заявила старший научный сотрудник лаборатории импульсных плазменных процессов Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Александра Карташева.

Подобные агрегаты смогут осуществлять межпланетные перелеты, в том числе доставлять грузы на Луну, осуществить полет к Марсу.

В настоящее время команда исследователей подразделения «Росатома» работает над созданием эффективных методов диагностики и созданием стационарного комплекса, который поможет в режиме реального времени количественно описать состояние плазмы. Это позволит увеличить тягу и импульс двигателя, отметила ученая.

По мнению Карташевой, работа специалистов приведет к созданию научной школы по диагностике плазмы.