Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Два крупнейших американских производителя процессоров, поставляющих свою продукцию Huawei и пожелавших остаться анонимными, на днях сообщили изданию Reuters, что после комментариев министра торговли США Уилбура Росса, они подадут еще большее количество заявок на лицензирование. Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Что интересно, китайская корпорация и вправду занимает немалую долю в экономике американских технологических компаний. Так, 70 млрд долларов, которые Huawei потратила на покупку компонентов в 2018 году, около 11 млрд долларов пришлось на американские фирмы, такие, как Qualcomm, Intel и Micron Technology.