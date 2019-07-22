Названы сроки замены хирургов роботами

Так, в области облачных технологий для медицины в Китае заняты как частные, так и государственные компании. На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины. К 2020 году больницы, являющиеся основными потребителями облачной технологии, будут использовать системы интернета вещей в 2 раза чаще, чем это есть сейчас. По итогам уже этого года ожидается, что более 50% организаций связанных со здравоохранением будут собирать, анализировать и даже покупать клинические данные о пациентах. А по итогам следующего, 2020 года, около 15% данных, используемых врачами для диагностики и лечения будут предоставляться самими пациентами. Тогда же 25% китайских больниц будут прибегать к помощи роботов при выполнении трудоемких задачи, а также для сокращения ручного труда.