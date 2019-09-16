Названы сроки запуска 5G за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

“Технологии имеются, мы можем это оборудование для 5G произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-2023 годах мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России”, - рассказал глава корпорации.

Напомним, что в начале июля представителями компаний “Ростех”, “Ростелеком” и правительством РФ было заключено соглашение, в рамках которого в России будет развиваться технология 5G. На данный момент в Москве отечественные мобильные операторы запускают тестовые зоны 5G на иностранном оборудовании.