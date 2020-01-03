Названы сроки запуска российских боевых ракет

”Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области”, - указано в официальном сообщении.

Также стало известно и о количестве боевых подготовок, которые будут проведены в течение текущего года. Так, командир 76-й дивизии противовоздушной обороны ЦВО генерал-майор Сергей Тихонов сообщил, что всего в учебном периоде 2020 года была запланирована реализация более 30 мероприятий.

Напомним, что ранее генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в рамках текущего года ВКС РФ оснастят четырьмя полковыми комплектами отечественных ракетных систем С-400.