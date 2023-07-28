Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты на метане

Первый пуск российской метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью может состояться в 2028-2030 годах, заявил заместитель генерального директора по развитию входящего в «Роскосмос» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Даниил Субботин.

Сейчас идет техническое проектирование ракеты, которое планируется продолжать до 2024 года. Оно сопровождается определенными испытаниями, чтобы сократить сроки изготовления первого летного образца. После этого, по словам специалиста, запланированы разработка конструкторской документации, дальнейшие испытания и полет.

В настоящее время, рассказал Субботин, на космодром Восточный выехала группа специалистов во главе с представителями «Роскосмоса», которая проводит рекогносцировку инфраструктуры для возвращаемой ступени. Менеджер предполагает, что актом комиссии, скорее всего, будут рекомендованы основная и запасная площадки.