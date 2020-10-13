Названы "странные" особенности людей с высоким интеллектом

Так, ученые из Принстонского университета и Университета Брауна провели совместное исследование, на основе которого было заявлено, что существуют определенные внешние факторы, указывающие на высокий интеллект человека, стоящего перед вами. Например, более “умными” часто являются высокие люди с длинными ногами. Однозначно объяснения этому нет, но ученые предполагают, дело не только в генах, но и в более качественном питании, которое определяет как физическое, так и интеллектуальное развитие.

Еще одним признаком ума специалисты называют использование левой руки в качестве основной. У таких людей в среднем более развиты когнитивные способности, в том числе и память. По мнению экспертов, это может быть связано с более активным использовании ими обоих полушарий головного мозга. Также ученые заявляют, что новорожденные с большой головой имеют больше шансов вырасти людьми с нетривиальными умственными способностями.