Ferra

Названы страны лидеры в системах радиоэлектронной борьбы

Россия лидирует
Безусловным лидером в сфере радиоэлектронной борьбы является Россия. На данный момент отечественные войска настолько вырвались вперед в данной отрасли, что иностранные специалисты говорят о “Веке России” касаемо ситуации в данной сфере.

Известно, в российских вооруженных силах имеется 5 наземных бригад радиоэлектронной борьбы. Но на этом список не ограничивается, ведь помимо данных подразделений в наличии средства радиоэлектронной борьбы, которые пренадлежат ВМФ и ВКС, а также батальонные и другие соединения. Специалисты разных стран отмечают способность данных подразделений быстро реагировать и выступать в качестве сил для осуществления поддержки меньших подразделений.

Также, среди лидеров радиоэлектронной сферы можно отметить Китай, поскольку в стране активно повторяются российские и американские технологии данного направления, изменяя специфику на свой лад. Отмечается, что Китай настолько серьезно относится к электронной войне, что выделила ее в отдельное направление с более традиционными военными сферами.

Одним из лидеров в данной отрасли является США. На данный момент, основным средством защиты в радиоэлектронной борьбе страны стали системы противодействия подрыва СВУ. Известно, что США разрабатывает систему лазерной связи, которая накладывает сложности на перехват информации через лучи, также отмечается, что на нее труднее воздействовать.

Самое читаемое