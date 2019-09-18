Названы страны лидеры в системах радиоэлектронной борьбы

Известно, в российских вооруженных силах имеется 5 наземных бригад радиоэлектронной борьбы. Но на этом список не ограничивается, ведь помимо данных подразделений в наличии средства радиоэлектронной борьбы, которые пренадлежат ВМФ и ВКС, а также батальонные и другие соединения. Специалисты разных стран отмечают способность данных подразделений быстро реагировать и выступать в качестве сил для осуществления поддержки меньших подразделений.

Также, среди лидеров радиоэлектронной сферы можно отметить Китай, поскольку в стране активно повторяются российские и американские технологии данного направления, изменяя специфику на свой лад. Отмечается, что Китай настолько серьезно относится к электронной войне, что выделила ее в отдельное направление с более традиционными военными сферами.

Одним из лидеров в данной отрасли является США. На данный момент, основным средством защиты в радиоэлектронной борьбе страны стали системы противодействия подрыва СВУ. Известно, что США разрабатывает систему лазерной связи, которая накладывает сложности на перехват информации через лучи, также отмечается, что на нее труднее воздействовать.