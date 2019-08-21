Названы страны с самыми полезными и экологически чистыми продуктами

Исследуемые страны были ранжированы с использованием австралийской системы Health Star Rating, которая измеряет уровни питательных веществ, таких как энергия, соль, сахар, насыщенные жиры, а также белки, кальций и клетчатку, и присваивает звездный рейтинг от 1/2 (наименее здоровый) до 5 (самый здоровый).

Согласно полученным данным, было установлено, что в Великобритании на данный момент самый высокий средний показатель — 2.83 балла. За ней идет США — 2.82 балла и Австралия со своими 2.81 баллами. Индия получила наименьшую оценку — всего 2,27 баллов, перед ней расположился Китай в 2,43 баллами.

”В глобальном масштабе мы все едим все больше и больше обработанных продуктов, и это вызывает обеспокоенность, так как полки наших супермаркетов полны продуктов с высоким содержанием вредных жиров, сахара и соли, которые могут вызвать у нас различные болезни. Результаты нашего исследования показывают, что некоторые страны работают над решением этой проблемы гораздо больше, чем другие. К сожалению, именно более бедные страны в наименьшей степени способны справиться с неблагоприятными последствиями для здоровья, которую несет вредная пища”, — рассказала ведущий автор исследования доктор Элизабет Данфорд.