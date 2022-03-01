Названы топ-10 продуктов для быстрого засыпания

Так, например, к таковым отнесли миндаль. Связано это с тем, что данный плод является источником мелатонина, который в свою очередь регулирует биологические часы человека и сигнализирует, когда пора готовиться ко сну.

Также эксперты назвали полезным для сна грецкие орехи, бананы, лавандовый и ромашковый чаи, вишнёвый сок, овсяные хлопья, лосось, яйца, авокадо и киви.

Напомним, что ранее диетолог Триста Бест рассказала, что кофе не только способно зарядить организм энергией, но также может привнести массу преимуществ для здоровья. В том числе ускорить обмен веществ.