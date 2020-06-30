Названы топ-100 мировых брендов в 2020 году

Так, в числе компаний-лидеров было немало новичков, причем один из них занял сразу 79 место. Речь идет о TikTok, который еще в прошлом году не был представлен в рейтинге, а в этом он там есть и демонстрирует удивительно высокую для новича оценочную стоимость в 17 млрд долларов.

Что же до десятки лидеров, то она из года в год остается примерно одинаковой, компании лишь меняются друг с другом местами. Вот полный список от первого к десятому месту: