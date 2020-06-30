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Названы топ-100 мировых брендов в 2020 году

В числе новичков рейтинга оказался и набирающий популярность TikTok
Специалистами BrandZ в очередной раз были названы топ-100 мировых брендов, на этот раз рейтинг демонстрирует положение дел за 2020 год.

Так, в числе компаний-лидеров было немало новичков, причем один из них занял сразу 79 место. Речь идет о TikTok, который еще в прошлом году не был представлен в рейтинге, а в этом он там есть и демонстрирует удивительно высокую для новича оценочную стоимость в 17 млрд долларов.

Что же до десятки лидеров, то она из года в год остается примерно одинаковой, компании лишь меняются друг с другом местами. Вот полный список от первого к десятому месту:

  1. Amazon (415,9 млрд долларов)
  2. Apple (352,2 млрд долларов)
  3. Microsoft (326,5 млрд долларов)
  4. Google (323,6 млрд долларов)
  5. Visa (186,8 млрд долларов)
  6. Alibaba (152,5 млрд долларов)
  7. Tencent (150,9 млрд долларов)
  8. Facebook (147,1 млрд долларов)
  9. McDonald's (129,3 млрд долларов)
  10. MasterCard (108,1 млрд долларов)
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