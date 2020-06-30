Наука и технологии
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Названы топ-100 мировых брендов в 2020 году
В числе новичков рейтинга оказался и набирающий популярность TikTok
Специалистами BrandZ в очередной раз были названы топ-100 мировых брендов, на этот раз рейтинг демонстрирует положение дел за 2020 год.
Так, в числе компаний-лидеров было немало новичков, причем один из них занял сразу 79 место. Речь идет о TikTok, который еще в прошлом году не был представлен в рейтинге, а в этом он там есть и демонстрирует удивительно высокую для новича оценочную стоимость в 17 млрд долларов.
Что же до десятки лидеров, то она из года в год остается примерно одинаковой, компании лишь меняются друг с другом местами. Вот полный список от первого к десятому месту:
- Amazon (415,9 млрд долларов)
- Apple (352,2 млрд долларов)
- Microsoft (326,5 млрд долларов)
- Google (323,6 млрд долларов)
- Visa (186,8 млрд долларов)
- Alibaba (152,5 млрд долларов)
- Tencent (150,9 млрд долларов)
- Facebook (147,1 млрд долларов)
- McDonald's (129,3 млрд долларов)
- MasterCard (108,1 млрд долларов)