Названы топ-3 планшетов с компактными экранами

Эксперты выбрали три лучших планшета с компактными экранами, которые выделяются своими характеристиками. На первом месте по доступности оказался Redmi Pad SE 8.7. При цене от 8,1 тыс. рублей он предлагает базовый функционал, включая 8,7-дюймовый HD-экран с частотой 90 Гц, процессор MediaTek, Helio G85 и камеры на 8 и 5 Мп. Устройство также оснащено стереодинамиками, разъёмом для наушников и ИК-портом, что редко встречается в бюджетном сегменте.

Для пользователей, которые ценят высокую производительность, подойдёт Lenovo Legion Y700 (2025), за 37,7 тыс. рублей. Этот игровой планшет имеет 8,8-дюймовый QHD-экран с частотой 165 Гц, обеспечивая плавную и качественную картинку. Чип Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти легко справляются с любыми задачами. Главные преимущества модели в поддержке быстрой зарядки на 65 Вт, стереодинамиках JBL и двойной камере. Планшет выпускается для китайского рынка, поэтому изначально лишён Google Play и русского языка, но это можно исправить за несколько минут.

Замыкает тройку iPad Mini (2024), стоимостью 44,8 тыс. рублей. Его 8,3-дюймовый экран с частотой 60 Гц в сочетании с чипом Apple A17 Pro делает устройство подходящим для работы и развлечений. Планшет поддерживает стилусы Apple Pencil (USB-C) и Pencil Pro, что открывает новые возможности для творчества. Камера на 12 Мп и качественные стереодинамики дополняют впечатляющий набор характеристик.