Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2024, 07:08
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Названы топ-3 вещей, о которых люди жалеют перед смертью

О них стоить помнить каждому из нас
Хосписная медсестра Джули МакФадден, которая более восьми лет занимается уходом за людьми на финальном этапе жизни, поделилась главными сожалениями, которые слышит от своих пациентов.
Названы топ-3 вещей, о которых люди жалеют перед смертью
© Ferra

Её опыт помогает понять, что важно для счастья и осмысленности жизни.

На первом месте — недооценённое здоровье. Пациенты часто говорят, что не осознавали, насколько были счастливы, обладая здоровым телом, и желали бы уделять больше внимания своему физическому состоянию.

Второе сожаление связано с работой. Люди жалеют, что слишком много времени посвятили карьере, откладывая радости жизни на потом.

Третье — ошибки в отношениях. Пациенты признаются, что сожалели о недосказанности, упущенных возможностях восстановить связь с близкими или о том, что жили не так, как хотели, а так, как от них ожидали.

МакФадден предлагает задавать себе вопрос: если бы у вас осталось полгода жизни, что бы вы изменили? Это упражнение может помочь переосмыслить приоритеты и начать ценить простые радости каждый день.

Источник:CNBC
Автор:Булат Кармак
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