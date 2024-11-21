Названы топ-3 вещей, о которых люди жалеют перед смертью

Её опыт помогает понять, что важно для счастья и осмысленности жизни.

На первом месте — недооценённое здоровье. Пациенты часто говорят, что не осознавали, насколько были счастливы, обладая здоровым телом, и желали бы уделять больше внимания своему физическому состоянию.

Второе сожаление связано с работой. Люди жалеют, что слишком много времени посвятили карьере, откладывая радости жизни на потом.

Третье — ошибки в отношениях. Пациенты признаются, что сожалели о недосказанности, упущенных возможностях восстановить связь с близкими или о том, что жили не так, как хотели, а так, как от них ожидали.

МакФадден предлагает задавать себе вопрос: если бы у вас осталось полгода жизни, что бы вы изменили? Это упражнение может помочь переосмыслить приоритеты и начать ценить простые радости каждый день.