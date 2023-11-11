Названы топ-5 эмодзи в российских компаниях

Эмодзи со значком огня — самые распространённые в электронных письмах российских компаний, по результатам анализа сервиса Unisender, который изучил более 3 миллиардов сообщений. Примерно 10,2% электронных писем содержат этот символ. Второе место занимает молния (4,5%), а третье — изображение подарка (3,4%). Эмодзи в виде искры и смайлика с сердечками на месте глаз также входят в топ-5.

Интересно, что популярность эмодзи различается в зависимости от города. Например, в Москве знак «Отлично» не входит в топ. В других городах также выделяются уникальные предпочтения. Например, в Санкт-Петербурге в рейтинге присутствуют глобус, рупор и книга. В Самаре выделяется эмодзи руки, указывающей вниз, а также молнии, красной кнопки и смайлика с испуганным лицом.

Также обнаружено, что выбор эмодзи зависит от сферы деятельности компании. Например, в электронной коммерции популярно чёрное сердце, в образовании — академическая шапка, в туризме — пальма, в спорте — футбольный мяч и человек в беге, а в маркетинговых рассылках часто используется эмодзи мешка с деньгами.