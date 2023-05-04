Названы топ-5 провалов Apple за всю историю компании

В этот рейтинг вошли золотая версия первых смарт-часов Apple Watch Edition, iPhone 5c, компьютеры Power Mac G4 Cube, КПК Newton MessagePad и персональный компьютер Apple Lisa.

Выпущенная в 2015 году, золотая версия Apple Watch Edition казалась сомнительным выбором из-за своей высокой стоимости и неизбежного устаревания. iPhone 5c, представленный в 2013 году, несмотря на свою доступную цену, также не стал хитом продаж, т.к. был дешевле флагмана iPhone 5s всего на $100.

Что же до Power Mac G4 Cube, то имел мощный процессор, но страдал от отсутствия активного охлаждения.

КПК Newton MessagePad хоть и представлял собой многообещающую идею для середины 90-х годов, всё равно потерпел неудачу на рынке, продавшись тиражом всего в 200 тыс экземпляров.

Ну и, наконец, Apple Lisa — персональный компьютер с ценой в $10 000 (что эквивалентно около $30 000 или 2,4 млн рублей в современных деньгах) был слишком дорогим для потребителей того времени.