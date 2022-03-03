Названы топ-5 способов выглядеть моложе без операций

Оказалось, что для этого достаточно придерживаться следующих правил: обязательно защищать кожу от излишнего воздействия солнечных лучей, правильно питаться, бросить курить, регулярно заниматься спортом и научиться справляться со стрессом.

Специалисты отдельно прошлись по каждому из пунктов. В итоге они резюмировали, что все они практически одинаково важны для человека, желающего сохранить молодость по максимуму.

Напомним, что ранее врач рассказал, что один из сортов чая является отличным напитком, способным избавить человека от жира на животе. По его словам, таковым является обыкновенный зелёный чай.