Названы товары, которые запрещено продавать в интернете

Согласно данным эксперта, в интернете нельзя продавать драгоценные металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества, а также некоторые технические устройства. В число последних относят устройства, с помощью которых можно негласно получить информацию. К примеру, микронаушники или оснащенные камерой часы.

Эксперт также отметил запрет на продажу в интернете востребованной табачной продукции. ”Об этом прямо говорит статья 19 Федерального закона (№ 15-ФЗ) об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции”, — поделился юрист. Кроме того, этот запрет касается и алкоголя.