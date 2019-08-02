Названы три российских города, в которых разрешат продажу лекарств по интернету

Ведомства уже выдвинули несколько новых предложений, в рамках второго чтения законопроекта. Так, они считают, что разрешить онлайн-торговлю лекарствами необходимо уже с января 2020 года. К продаже, по их мнению, нужно будет допустить как безрецептурные препараты, так и лекарства, отпускаемые по рецепту. Для реализации второго типа продукции, ведомства предложили воспользоваться электронными рецептами.

При этом планируется ограничить список городов, в которых будет возможна онлайн-торговля лекарственными препаратами, лишь тремя городами федерального значения: Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем. Помимо этого, в разработанном документе предлагается оставить и требование доставлять препараты только курьерами с фармацевтическим образованием.

В итоге премьер-министр России отправил документ на повторную доработку, установив крайний срок для предоставления нового варианта 7 ноября 2019 года.