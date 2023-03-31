Названы три слова, которые ни в коем случае нельзя произносить при разговоре с телефонными мошенниками

По словам специалисты, их употребление может быть использовано против самих жертв. Мошенники, которые используют телефонные аферы, могут записывать голосовые данные клиентов и использовать их в дальнейшем.

Власов рекомендует не отвечать на звонки от неизвестных номеров, не вступать в диалог с мошенниками и не использовать слова «да», «нет» и «я» в разговоре.

Эксперт также отметил, что важно не грубить в разговоре с мошенниками, так как это может привести к тому, что они добавят ваш номер в свою базу данных и будут терроризировать вас в дальнейшем.

Лучшая стратегия, по его словам — это бросить трубку, как только вы осознаете, что говорите с мошенником.