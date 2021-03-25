Наука и технологии
Сегодня в 12:29
Названы три способа снизить риск развития рака
От спорта до питания
Издание Express опубликовало статью, в рамках которой были названы три способа уменьшить вероятность развития онкологических болезней.
Так, согласно данным специалистов, первым способом является поддержание здорового веса. Таким образом можно снизить риск возникновения порядка 12 видов онкологических заболеваний, в числе которых рак кишечника, почек, желудка и печени. Также для снижения риска рака нужно уделять время физическим нагрузкам. Эксперты советуют заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.
Не менее важным для снижения риска рака является и правильный рацион питания. В частности, эксперты советуют есть больше овощей, фруктов, бобовых и злаковых. В число продуктов, которые лучше исключить из питания, вошли красное мясо, алкоголь и сладкие газированные напитки.