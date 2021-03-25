Названы три способа снизить риск развития рака

Так, согласно данным специалистов, первым способом является поддержание здорового веса. Таким образом можно снизить риск возникновения порядка 12 видов онкологических заболеваний, в числе которых рак кишечника, почек, желудка и печени. Также для снижения риска рака нужно уделять время физическим нагрузкам. Эксперты советуют заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.

Не менее важным для снижения риска рака является и правильный рацион питания. В частности, эксперты советуют есть больше овощей, фруктов, бобовых и злаковых. В число продуктов, которые лучше исключить из питания, вошли красное мясо, алкоголь и сладкие газированные напитки.