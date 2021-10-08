Названы «убивающие» здоровье сердца пищевые привычки

Одной из таких привычек стало чрезмерное потребление жиров, что чревато повышением уровня холестерина. Последнее и увеличивает вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Вместо этого он призвал тех, кто хочет сбросить лишний вес, потреблять “полезные жиры”, которыми богата рыба, авокадо и орехи.

Еще одной убивающей здоровье сердце пищевой привычкой было названо пристрастие к мороженому. Врач-диетолог Сабрина Эрнандес (Sabrina Hernandez), в свою очередь, отметила, что необходимо потреблять достаточное количество клетчатки, поскольку она полезна для работы сердца, толстой кишки и способствует снижению холестерина.

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