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Названы «убивающие» здоровье сердца пищевые привычки

Какие продукты вредны и чем их лучше заменить
Издание Eat This! Eat That!, ссылаясь на кардиолога и главного медицинского корреспондента Univision Хуан Ривера (Juan Rivera), перечислило “убивающие” здоровье сердца пищевые привычки.
Названы «убивающие» здоровье сердца пищевые привычки

Одной из таких привычек стало чрезмерное потребление жиров, что чревато повышением уровня холестерина. Последнее и увеличивает вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Вместо этого он призвал тех, кто хочет сбросить лишний вес, потреблять “полезные жиры”, которыми богата рыба, авокадо и орехи.

Еще одной убивающей здоровье сердце пищевой привычкой было названо пристрастие к мороженому. Врач-диетолог Сабрина Эрнандес (Sabrina Hernandez), в свою очередь, отметила, что необходимо потреблять достаточное количество клетчатки, поскольку она полезна для работы сердца, толстой кишки и способствует снижению холестерина.

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