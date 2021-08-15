Названы укрепляющие иммунитет во время пандемии продукты

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Названы укрепляющие иммунитет во время пандемии продуктыОт брокколи до красного перца
Врач Дон Харпер поделился списком продуктов, которые полезно употреблять во время пандемии коронавирусной инфекции.
Так, по его словам, для поддержания иммунитета нужно добавить в свой рацион ряд овощей. В частности, полезно употреблять красный перец, поскольку он богат витамином С. Причем в данном продукте его практически в три раза больше, чем в цитрусовых.
В список полезных для работы иммунной системы вошли также брокколи, которые имеют в составе большое количество витаминов группы А и С и антиоксиданты. В то же время, отмечается, что при чрезмерной термической обработке можно существенно снизить пользу этого продукта. Также в этот список вошли черника, кефир, шпинат и чеснок.
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