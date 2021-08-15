Названы укрепляющие иммунитет во время пандемии продукты

Так, по его словам, для поддержания иммунитета нужно добавить в свой рацион ряд овощей. В частности, полезно употреблять красный перец, поскольку он богат витамином С. Причем в данном продукте его практически в три раза больше, чем в цитрусовых.

В список полезных для работы иммунной системы вошли также брокколи, которые имеют в составе большое количество витаминов группы А и С и антиоксиданты. В то же время, отмечается, что при чрезмерной термической обработке можно существенно снизить пользу этого продукта. Также в этот список вошли черника, кефир, шпинат и чеснок.

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