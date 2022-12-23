Названы улучшения, которые получит модернизированный автомат АК-12

Названы улучшения, которые получит модернизированный автомат АК-12Их немало
Концерн Калашников опубликовал свежий материал, в котором говорится о планах компании на 2023 год. Из него, например, стало известно, на этот период намечено производство модернизированного автомата АК-12.
Фото: RT
Новая версия оружия была доработана с учётом анализа данных, собранных в ходе его эксплуатации. Так, например, ударно-спусковой механизм АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя.
Также его лишили режима стрельбы фиксированными очередями. При этом его оснастили несъёмным пламегасителем-компенсатором. Ранее такой же использовался на АК-19.
Представители Калашникова также отметили, что инженеры-конструкторы изменили диоптрический прицел автомата. В то же время они установили новое цевьё, а приклад оснастили подъёмной щекой. Это повысит удобство использования при стрельбе с дополнительным прицелом.