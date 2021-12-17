Названы условия для встречи Владимира Путина с Илоном Маском

Подробностями поделился пресс-секретарь главы России Дмитрий Песком. По его словам, что такая встреча не исключена. Единственное, что прежде, чем она случится, в России должны быть представлены товары компаний, которыми руководит Илон Маск.

Также важным моментом Песков назвал факт заинтересованности миллиардера в российском рынке.

Не забыл пресс-секретарь Путина упомянуть и о том, что глава России открыт к общению с иностранными бизнесменами. Более того, он регулярно этим занимается. Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в конечном итоге Маск окажется заинтересован в российском рынке.