Названы условия для встречи Владимира Путина с Илоном Маском

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Названы условия для встречи Владимира Путина с Илоном МаскомИ они не то чтобы невыполнимы
Тема встречи президента России Владимира Путина с главой Tesla Илоном Маском в сети обсуждается последние несколько лет. Теперь же стало известно, при каких условиях такое событие может состояться.
Подробностями поделился пресс-секретарь главы России Дмитрий Песком. По его словам, что такая встреча не исключена. Единственное, что прежде, чем она случится, в России должны быть представлены товары компаний, которыми руководит Илон Маск.
Также важным моментом Песков назвал факт заинтересованности миллиардера в российском рынке.
Не забыл пресс-секретарь Путина упомянуть и о том, что глава России открыт к общению с иностранными бизнесменами. Более того, он регулярно этим занимается. Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в конечном итоге Маск окажется заинтересован в российском рынке.
Источник: РИА Новости