Названы условия изоляции рунета

В России 1 мая был окончательно принят так называемый закон об «автономном» или «суверенном» рунете. Теперь Министерство связи расписало случаи, когда российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Переход в «автономный» режим предусмотрен в случаях наличия «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования».

Под угрозой целостности подразумевается невозможность установки соединения и (или) передачи информации между пользователями, устойчивости — когда частично не работает оборудование или происходят природные или техногенные катастрофы, а безопасности — при наличии попыток взлома оборудования провайдеров или оказание «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи.

В если вероятность одной из этих угроз или уровень опасности рассматривается как высокий, то управление рунетом перейдёт в руки Роскомнадзора.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.