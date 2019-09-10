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Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей

Правда и тут уровень интеллекта должен быть не ниже среднего
Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование, которое показало, что люди страдающие аутизмом хоть и не сильны в восприятии эмоций и переживании другим людям, но в целом хорошо понимают социальные взаимодействия между ними.

Авторы связывают это с повышенной склонностью к систематизации у людей с аутизмом. Вообще, ученый Антон Гольвитцер и его коллеги решили проверить, способны ли люди с расстройствами аутистического спектра испытывать проблемы с восприятием эмоций, распознаванием мимики людей, когда речь заходит не о восприятии какого-то человека, а о взаимодействиях между двумя посторонними людьми.

В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.

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