Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей

Авторы связывают это с повышенной склонностью к систематизации у людей с аутизмом. Вообще, ученый Антон Гольвитцер и его коллеги решили проверить, способны ли люди с расстройствами аутистического спектра испытывать проблемы с восприятием эмоций, распознаванием мимики людей, когда речь заходит не о восприятии какого-то человека, а о взаимодействиях между двумя посторонними людьми.

В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.