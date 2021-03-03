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Названы устаревшие гаджеты Apple, которые не стоит покупать
Лучше дождаться их обновлённых версий
Судя по последним утечкам, уже в марте текущего года Apple представит часть новых устройств. На фоне этого в сети начали появляться данные о том, какие устройства бренда ни в коем случае не стоит брать из-за того, что они уже банально устарели.
Так, например, стоит отказаться от идеи о покупке любой модели MacBook Pro, пишет ZDNet. Это связано с тем, что уже в ближайшее время Apple должна представить обновлённые Pro-ноутбуки на базе чипа M1X, а также с изменённым дизайном и вернувшимися портами HDMI и SD.
Также издание не советует приобретать iMac Pro и Apple TV пятого поколения — оба девайса вышли в далёком 2017 году и уже морально устарели.
По той же причине стоит обойти стороной iPad mini и HomePod. И планшет, и умная колонка вышли достаточно давно, чтобы успеть стать «вчерашним днём».