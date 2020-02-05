Названы виды техники, которые подорожают из-за китайского вируса

Так, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, каждая неделя простоя фабрик увеличит цену устройств минимум на 1,5 %, а то и на все 3%. Сообщается, что многие производители устройств столкнутся с проблемами с поставками, в частности они затронут все китайские компании, а также таких гигантов рынка, как Apple и Samsung.

Глава TelecomDaily Денис Кусков предполагает, что на данный момент продавцы оснащены запасами смартфонов на складах. Однако он отметил, что уже в следующем месяце ситуация с поставками новинками может измениться, поскольку транспортировать новые устройства будет некому.