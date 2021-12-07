Названы витамины, необходимые человеку зимой

По словам эксперта, когда мало света, человеку необходим витамин D, который естественным образом вырабатывается при солнечном свете. Чтобы в организме не возникло дефицита этого витамина, нужно есть жирную рыбу, сыр, яичные желтки, мясные субпродукты. В этой пище содержится витамин D, либо его нужно употреблять в виде пищевых добавок. Это важно для поддержания иммунитета.

Важно поддерживать организм витамином С и цинком, которые тоже, как правило, нужно употреблять в добавках. Кроме борьбы с простудой и укрепления иммунитета, витамин С участвует в восстановлении тканей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.