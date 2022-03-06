Названы витамины, необходимые для улучшения памяти

Как отмечается, нехваткой витамина D весной страдает 23-97% россиян в зависимости от региона; В2 — в пределах 74%; каротиноидов, включая витамин А — до 79%.

При этом для улучшения памяти нужно применять витамины группы В: 1, 2, 3, 6, 9 и 12. Это важный комплекс от которого зависит качество важнейших процессов в организме, в частности, выработка нейротрансмиттеров — химических веществ, передающих информацию между нейронами в мозге. Профилактирует деменцию.

Витамин С — это ещё и антиоксидант, предотвращающий снижение когнитивных функций.

Витамин Е — защищает клетки от свободных радикалов и защищает нейроны головного мозга от окислительного стресса и повреждений. Снижает риск развития старческого слабоумия.

Витамин D — один из важнейших элементов для организма. Дефицит этого витамина может вызвать депрессию, болезнь Альцгеймера, ухудшение когнитивных функций.

Витамин Р — улучшает приток крови к мозгу и положительно влияет на память. У людей, регулярно употребляющих витамин Р, риск развития болезни Альцгеймера снижается на 48%.

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