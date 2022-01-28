Названы военные части, которые США отправят в Европу

США ещё не приняли окончательного решения о размещении сил в Восточной Европе. Но если это произойдёт, в Европе будут размещены подразделения 101-й и 82-й воздушно-десантных дивизий, 18-го воздушно-десантного корпуса, а также 4-й пехотной дивизии.

Всего этот контингент насчитывает 8,5 тысяч военных, при этом Кирби подчеркнул, что это неполный перечень войск, многое США обнародовать не намерены.