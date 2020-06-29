Названы возможная цена и дата выхода PlayStation 5

В общем-то, обошлось без особых сюрпризов - цены оказались крайне приятными, но кем-то все же ожидаемыми. Так, обыкновенная версия PlayStation 5 (с приводом) была оценена в 499 долларов и 499 евро в США и Европе соответственно, а старт начала продаж намечен на 20 ноября в обоих регионах. В тот же день станет доступна и версия консоли без привода, но уже по цене в 399 долларов и 399 евро.

Одновременно с самой консолью начнутся продажи уже показанных ранее аксессуаров: вертикальной подставки для PlayStation 5 (25 долларов/20 евро). пульта дистанционного управления (30 долларов/30 евро), веб-камеры (60 долларов/60 евро), зарядной станции для двух геймпадов DualSense (30 долларов/30 евро) и самих (60 долларов/60 евро).

Отметим, что пока что вся эта информация является неофициальной, хоть и предоставленной достаточно авторитетными источниками.