Названы возможности американских всепогодных снарядов Boeing, которые хотят передать Украине

Снаряды совместно производят Boeing и шведская оружейная компания Saab. Боеприпасы называются «Бомба малого диаметра наземного базирования», или GLSDB.

Их можно использовать в любую погоду, радиус действия — порядка 150 км. Отмечается, что GLSDB могут обходить некоторые типы электронных помех. Также эти снаряды можно использовать против бронетехники.

«По данным шведской промышленной компании Saab, которая производит бомбы GLSDB совместно с Boeing, это оружие может преодолевать некоторые электронные помехи, его можно использовать в любых погодных условиях и против бронетехники», — сообщили обозреватели канала Fox News.