Названы вредные для иммунитета пищевые привычки

Одной из пагубных для работы иммунной системы человека привычек было названо избыточное потребление сахара. Дело в том, что он подавляет функцию иммунных клеток, в результате чего слабеет иммунитет.

По словам доктора медицинских наук из Fit Healthy Momma Линдси ДеСото, негативно сказывается на иммунитете и употребление спиртных напитков.

“Чрезмерное употребление алкоголя, более 14 порций в неделю, может подавить вашу иммунную систему и может привести к более серьезным симптомам”, — сообщила ДеСото.

Сохранить здоровье иммунитета можно и отказавшись от переработанных закусок, в числе которых чипсы и печенье. Профессор Леонила Кампос обратила внимание на то, что такая еда богата натрием, насыщенными жирами и сахаром, которые, в свою очередь, чреваты болезнями сердца и почек. Ограничить стоит и потребление фаст-фуда, поскольку он может спровоцировать воспаление в организме, что также снижает иммунную функцию.