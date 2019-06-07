Названы все американские цели С-400 «Триумф»

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» может поражать девять типов целей, при этом семь из них — американские. Об этом рассказало РИА Новости в инфографике.

Как подчёркивается в материале, ЗРС предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Поражаемые цели у С-400 «Триумф» включают: