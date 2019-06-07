Ferra

Названы все американские цели С-400 «Триумф»

Может уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» может поражать девять типов целей, при этом семь из них — американские. Об этом рассказало РИА Новости в инфографике.

Как подчёркивается в материале, ЗРС предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Поражаемые цели у С-400 «Триумф» включают:

  • самолеты стратегической авиации, такие как тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark
  • самолеты радиоэлектронной борьбы, такие как самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler
  • высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США
  • самолеты радиолокационного обнаружения , такие как E-3 Sentry и E-2 Hawkeye
  • самолеты тактической авиации, такие как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor
  • малозаметные летательные аппараты, такие как F-117 Night Hawk и B-2 Spirit
  • стратегические крылатые ракеты, такие как BGM-109 Tomahawk
  • баллистические ракеты средней дальности
  • оперативно-тактические баллистические ракеты
Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...