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Названы все новинки, которые Apple выпустит в 2021 году
Если сведения окажутся правдивыми, то компания явно сможет удивить нас всех
Не успел начаться 2021-й, как в сети уже появились интересные подробности о планах Apple на этот год. Так, если верить популярному аналитику Минг-Чи Куо, компания в ближайшие 12 месяцев представит целый ряд давно ожидаемых новинок.
Самой первой стоит ждать Apple AirTags, выход которых переносится ещё с 2019 года, передаёт слова эксперта SlashGear. Устройство, которое должно помочь в упрощении поиска разных мелочей, появится уже совсем скоро. Также господин Куо предсказал выход некоего AR-девайса от Apple, возможно даже совершенно нового для компании. Ещё в 2021 году стоит ожидать новых AirPods, которые по дизайну будут похожи на AirPods Pro, но при этом лишатся активного шумоподавления.
Вместе с тем в течение года также стоит ждать 14 и 16-дюймовых MacBook Pro на базе фирменного ARM-процессора Apple и с использованием технологии miniLED. Ну и само собой, в сентябре-месяце нас ждёт анонс новых Apple Watch, iPad и iPhone.