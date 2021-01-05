Названы все новинки, которые Apple выпустит в 2021 году

Самой первой стоит ждать Apple AirTags, выход которых переносится ещё с 2019 года, передаёт слова эксперта SlashGear. Устройство, которое должно помочь в упрощении поиска разных мелочей, появится уже совсем скоро. Также господин Куо предсказал выход некоего AR-девайса от Apple, возможно даже совершенно нового для компании. Ещё в 2021 году стоит ожидать новых AirPods, которые по дизайну будут похожи на AirPods Pro, но при этом лишатся активного шумоподавления.

Вместе с тем в течение года также стоит ждать 14 и 16-дюймовых MacBook Pro на базе фирменного ARM-процессора Apple и с использованием технологии miniLED. Ну и само собой, в сентябре-месяце нас ждёт анонс новых Apple Watch, iPad и iPhone.