Названы вызывающие обострение панкреатита продукты

Специалист рассказал, что наплыв пациентов с жалобами на панкреатит происходит после череды праздников в мае. Колотильщиков добавил, что ограничить обострение можно взяв под контроль питание. Помимо прочего он перечислил продукты, которые вредны для поджелудочной железы.

“Хуже всего для поджелудочной железы — это газированные напитки, алкоголь, жирная еда. Количество съеденного тоже влияет: не переедать и не перепивать”, — поделился хирург, добавив, что людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом следует выбирать еду с наименьшим содержанием жира.