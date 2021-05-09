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Названы вызывающие обострение панкреатита продукты
От алкоголя до жирной пищи
Хирург Андрей Колотильщиков назвал провоцирующие обострение воспаления поджелудочной железы - панкреатита - продукты. Он отметил, что острая форма этой болезни развивается в связи с тем, что больной употребляет вредную пищу в большом количестве и не придерживается режима.
Специалист рассказал, что наплыв пациентов с жалобами на панкреатит происходит после череды праздников в мае. Колотильщиков добавил, что ограничить обострение можно взяв под контроль питание. Помимо прочего он перечислил продукты, которые вредны для поджелудочной железы.
“Хуже всего для поджелудочной железы — это газированные напитки, алкоголь, жирная еда. Количество съеденного тоже влияет: не переедать и не перепивать”, — поделился хирург, добавив, что людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом следует выбирать еду с наименьшим содержанием жира.