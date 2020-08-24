Названы задачи и характеристики новейшего российского беспилотника "Гром"

Сообщается, что “Гром” будет функционировать в связке с истребителями Су-35 и Су-57. Его ключевой задачей является сохранение безопасности как пилотов, так и самих самолетов. По задумке, боевая машина будет иметь возможности ликвидировать ПВО противника, а также осуществлять ряд других боевых функций.

Долженковым также были названы некоторые технические особенности новейшего беспилотника. В частности, стало известно, что его вес будет соответствовать семи тоннам. Кроме того, выяснилось, что устройство будет способно поднимать в воздух груз весом до 500 кг.