Наука и технологии
Сегодня 15:05
Названы задачи и характеристики новейшего российского беспилотника "Гром"
Его предназначение - поддержка истребителей
Генеральным конструктором компании «Кронштадт» Николаем Долженковым были названы задачи и характеристики новейшего российского беспилотника "Гром". По словам представителя компании-разработчика, аппарат будет создан для поддержки отечественных истребителей.
Сообщается, что “Гром” будет функционировать в связке с истребителями Су-35 и Су-57. Его ключевой задачей является сохранение безопасности как пилотов, так и самих самолетов. По задумке, боевая машина будет иметь возможности ликвидировать ПВО противника, а также осуществлять ряд других боевых функций.
Долженковым также были названы некоторые технические особенности новейшего беспилотника. В частности, стало известно, что его вес будет соответствовать семи тоннам. Кроме того, выяснилось, что устройство будет способно поднимать в воздух груз весом до 500 кг.