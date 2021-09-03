Названы зарубежные страны, в которых будет производиться российская вакцина «Спутник V»

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке он заметил, что прямо сейчас подобный разговор ведётся с представителями Иордании и Бахрейна, сообщает ТАСС.

К слову, именно завод, построенный на Бахрейне, в теории, должен будет обеспечивать вакциной страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, что на сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 70 странах. Производством препарата, в числе прочих, занимается и фармхолдинг «Биннофарм Групп». Он же входит в портфель активов АФК «Система».

Ранее касательно запуска производства «Спутника» в Турции высказался министр здравоохранения страны. По его словам, это не займёт много времени.