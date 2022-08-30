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Не Apple Watch, конечно, но и не Amazfit — в Сеть утекла стоимость «умных» часов от Google
Уже в октябре от Google ждут полноценного анонса своих первых смарт-часов — Pixel Watch. Несмотря на достаточно скорую презентацию по случаю, компания продолжает сохранять завесу тайны над девайсом.
Так, например, мы до сих пор не знали, сколько будет стоить новинка от Google. Но, благодаря инсайдерам, подобная информация начала просачиваться в Сеть.
Оказалось, что LTE-версия «умных» часов обойдётся в 399 долларов. Для сравнения, Apple Watch Series 7 с поддержкой мобильной связи стоит на 100 долларов дороже. При этом источники не сообщают, сколько точно будут стоить Pixel Watch с поддержкой исключительно Wi-Fi и Bluetooth.
Отметим, что в мире устройств под управлением Wear OS существуют модели от популярных брендов, за которые просят меньше 399 долларов. Те же Galaxy Watch 5 LTE от Samsung можно купить всего за 329 долларов.
Девайсы на собственной ОС или прошивке, такие как часы от Amazfit, обойдутся и того дешевле.