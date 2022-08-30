Не Apple Watch, конечно, но и не Amazfit — в Сеть утекла стоимость «умных» часов от Google

Так, например, мы до сих пор не знали, сколько будет стоить новинка от Google. Но, благодаря инсайдерам, подобная информация начала просачиваться в Сеть.

Оказалось, что LTE-версия «умных» часов обойдётся в 399 долларов. Для сравнения, Apple Watch Series 7 с поддержкой мобильной связи стоит на 100 долларов дороже. При этом источники не сообщают, сколько точно будут стоить Pixel Watch с поддержкой исключительно Wi-Fi и Bluetooth.

Отметим, что в мире устройств под управлением Wear OS существуют модели от популярных брендов, за которые просят меньше 399 долларов. Те же Galaxy Watch 5 LTE от Samsung можно купить всего за 329 долларов.

Девайсы на собственной ОС или прошивке, такие как часы от Amazfit, обойдутся и того дешевле.