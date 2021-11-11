Не батут, но уже что-то. Разработан метод отправки грузов в космос без использования ракет

Не батут, но уже что-то. Разработан метод отправки грузов в космос без использования ракетЧто позволит за один день запускать большее количество объектов
SpinLaunch разрабатывает свою революционную систему запуска с 2015 года. Создатели проекта планирует создать систему запуска без вредных выбросов. Компания хочет достичь этого с помощью гигантского электрического ускорителя, который, может сократить расход топлива и затраты на запуск аппаратов, а также каждодневно выводить на орбиту несколько аппаратов.
На данный момент у компании есть установка под названием Suborbital Accelerator. Она состоит из вертикальной круглой камеры, высотой почти в 100 метров, в которой трос из углеродного волокна раскручивает запущенный снаряд до скорости 8047 км/ч, что почти в 4 раза быстрее скорости звука.
В планах компании – использование более крупной установки под названием L100 Orbital Mass Accelerator, она будет работать по тому же принципу и разрабатывается для запуска спутников весом до 200 кг. Испытания системы убедили, что спутниковые аппараты способны выдержать такие условия.