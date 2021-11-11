Не батут, но уже что-то. Разработан метод отправки грузов в космос без использования ракет

SpinLaunch разрабатывает свою революционную систему запуска с 2015 года. Создатели проекта планирует создать систему запуска без вредных выбросов. Компания хочет достичь этого с помощью гигантского электрического ускорителя, который, может сократить расход топлива и затраты на запуск аппаратов, а также каждодневно выводить на орбиту несколько аппаратов.



На данный момент у компании есть установка под названием Suborbital Accelerator. Она состоит из вертикальной круглой камеры, высотой почти в 100 метров, в которой трос из углеродного волокна раскручивает запущенный снаряд до скорости 8047 км/ч, что почти в 4 раза быстрее скорости звука.