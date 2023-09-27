Не было бы счастья: контрабандисты невольно помогли учёным описать новый вид панголинов

Не было бы счастья: контрабандисты невольно помогли учёным описать новый вид панголиновУчёные хотят спасти этих животных от вымирания
Китайские учёные описали новый, девятый, вид панголинов — чешуйчатых ночных хищников, разоряющих муравейники и термитники, имеющих конвергентное сходство с муравьедами и броненосцами — похожи, но не имеют родства. И произошло это «благодаря» браконьерам.
Преступники, промышлявшие в провинции Юньнань, стали невольными помощниками учёных, которые выделили из изъятой чешуи панголинов генетический материал. Животных идентифицировали как Manis mysteria: зафиксирован существующий, но неизвестный, «мистический» вид, отсюда и название.
Учёные секвенировали 98 последовательностей геномов из 138 выделенных из чешуи. Оказалось, что геномы принадлежат всем восьми существующим видам панголинов, распределённым по трём родам единственного семейства Manidae.
Поэтому новый вид отнесли к криптическим — его сложно отличить от родственников из-за высокого сходства, но два новых, впервые описанных митохондриальных гаплотипа дали понять, что существует и девятый вид панголинов. Эти генетические образцы существенно отличаются от близких видов, панголинов филиппинского (Manis culionensis) и малайского (Manis javanica). А реконструкция эволюции видов показала, что их ближайший общий предок жил примерно пять млн лет назад.
По мнению учёных, их открытие позволит не просто воочию познакомиться с новым видом панголинов, но и спасти все виды от вымирания: за ними охотятся из-за мяса, которое является деликатесом в Азии, а чешуя якобы обладает уникальными целебными свойствами.