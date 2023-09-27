Не было бы счастья: контрабандисты невольно помогли учёным описать новый вид панголинов

Преступники, промышлявшие в провинции Юньнань, стали невольными помощниками учёных, которые выделили из изъятой чешуи панголинов генетический материал. Животных идентифицировали как Manis mysteria: зафиксирован существующий, но неизвестный, «мистический» вид, отсюда и название.

Учёные секвенировали 98 последовательностей геномов из 138 выделенных из чешуи. Оказалось, что геномы принадлежат всем восьми существующим видам панголинов, распределённым по трём родам единственного семейства Manidae.

Поэтому новый вид отнесли к криптическим — его сложно отличить от родственников из-за высокого сходства, но два новых, впервые описанных митохондриальных гаплотипа дали понять, что существует и девятый вид панголинов. Эти генетические образцы существенно отличаются от близких видов, панголинов филиппинского (Manis culionensis) и малайского (Manis javanica). А реконструкция эволюции видов показала, что их ближайший общий предок жил примерно пять млн лет назад.

По мнению учёных, их открытие позволит не просто воочию познакомиться с новым видом панголинов, но и спасти все виды от вымирания: за ними охотятся из-за мяса, которое является деликатесом в Азии, а чешуя якобы обладает уникальными целебными свойствами.