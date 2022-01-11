Не было выбора: ученые впервые пересадили человеку свиное сердце

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Не было выбора: ученые впервые пересадили человеку свиное сердцеК счастью, успешно
В отчаянной попытке спасти жизнь 57-летнего мужчины врачи Медицинской школы Мэрилендского университета впервые в истории медицины успешно пересадили пациенту свиное сердце.
Тем самым они продемонстрировали, что генетически модифицированный орган животного может выжить и функционировать в человеческом организме без отторжения. Через три дня после операции Дэвид Беннетт, человек, перенесший операцию, жив и, по словам представителей больницы, “чувствует себя хорошо”.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешило проведение процедуры из соображений сострадания. Беннетт не подходил для традиционной пересадки сердца, и у него не было других вариантов. “Либо умереть, либо сделать эту пересадку. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний выбор”, - заявил Беннет в своем заявлении перед операцией.
Источник: EnGadget