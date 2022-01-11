Не было выбора: ученые впервые пересадили человеку свиное сердце

Тем самым они продемонстрировали, что генетически модифицированный орган животного может выжить и функционировать в человеческом организме без отторжения. Через три дня после операции Дэвид Беннетт, человек, перенесший операцию, жив и, по словам представителей больницы, “чувствует себя хорошо”.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешило проведение процедуры из соображений сострадания. Беннетт не подходил для традиционной пересадки сердца, и у него не было других вариантов. “Либо умереть, либо сделать эту пересадку. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний выбор”, - заявил Беннет в своем заявлении перед операцией.