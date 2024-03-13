Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 11:15
1 мин.

Не договорились: Трамп так и не добился от Илона Маска покупки своей соцсети

Официально по этому поводу они встречались один раз
The Washington Post со ссылкой на четыре независимых источника сообщила, что летом 2023 года Дональд Трамп пытался продать свою соцсеть Truth Social Илону Маску.
Не договорились: Трамп так и не добился от Илона Маска покупки своей соцсети

© Matthew Trudeau / Wikimedia Commons

Truth Social — аналог Twitter, нынешней соцсети Х. Эта площадка была создана по инициативе бывшего президента Штатов после того, как его заблокировали в Twitter. Газета пишет, что Трамп настойчиво интересовался у Маска, хочет ли он купить его соцсеть, но Маск ответил отказом.

Также известно, что в начале марта 2024 года Маск и Трамп снова встречались ввиду предвыборной гонки бывшего президента США в его поместье в Палм-Бич во Флориде. Но шла ли снова речь о возможности покупки Маском «трампистской» соцсети, неизвестно.