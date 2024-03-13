Не договорились: Трамп так и не добился от Илона Маска покупки своей соцсети

Truth Social — аналог Twitter, нынешней соцсети Х. Эта площадка была создана по инициативе бывшего президента Штатов после того, как его заблокировали в Twitter. Газета пишет, что Трамп настойчиво интересовался у Маска, хочет ли он купить его соцсеть, но Маск ответил отказом.

Также известно, что в начале марта 2024 года Маск и Трамп снова встречались ввиду предвыборной гонки бывшего президента США в его поместье в Палм-Бич во Флориде. Но шла ли снова речь о возможности покупки Маском «трампистской» соцсети, неизвестно.