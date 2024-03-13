Не договорились: Трамп так и не добился от Илона Маска покупки своей соцсети

Опубликовано 13 марта 2024, 11:15
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Не договорились: Трамп так и не добился от Илона Маска покупки своей соцсетиОфициально по этому поводу они встречались один раз
The Washington Post со ссылкой на четыре независимых источника сообщила, что летом 2023 года Дональд Трамп пытался продать свою соцсеть Truth Social Илону Маску.
© Matthew Trudeau / Wikimedia Commons
Truth Social — аналог Twitter, нынешней соцсети Х. Эта площадка была создана по инициативе бывшего президента Штатов после того, как его заблокировали в Twitter. Газета пишет, что Трамп настойчиво интересовался у Маска, хочет ли он купить его соцсеть, но Маск ответил отказом.
Также известно, что в начале марта 2024 года Маск и Трамп снова встречались ввиду предвыборной гонки бывшего президента США в его поместье в Палм-Бич во Флориде. Но шла ли снова речь о возможности покупки Маском «трампистской» соцсети, неизвестно.
Источник:The Washington Post
Автор:Андрей Кадуков
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