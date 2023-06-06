Не ешь: российские биологи нашли у рыбы способность реагировать на пластик

Ученые их Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН установили, что анабас (иначе известный как рыба-ползун) может избегать потребления микропластика. Работа ученых опубликована в журнале Water.

Водоемы Вьетнама, где живет анабас, очень сильно загрязнены пластиковыми отходами. При этом размер пластика из пенополистирола схож по размеру — от 2,5 до 3,5 миллиметров — с той пищей, которую потребляет рыба.

В своем эксперименте российские биологи предлагали анабасу три варианта гранул: из корма, из пластика и смесь гранул пластика и корма. С помощью видеокамер ученые регистрировали время схватывания гранул.

Первые гранулы рыбы-ползуны схватывали одинаково быстро — вне зависимости от их типа. Последнюю же гранулу корма рыбы схватывали раньше, чем гранулу пластика. Как правило, к концу опыта все гранулы корма были съедены.

Однако гранулы пластика анабас не съедал, а некоторое время держал во рту и «выплёвывал». Часть таких гранул были деформированы и разделены на мелкие фрагменты.

Это, по мнению специалистов, говорит о том, что изначально анабас расценивает гранулы пенополистирола в качестве кормового объекта. Однако рыбы «тестируют» во рту схваченные объекты вкусовыми и тактильными рецепторами и отвергают несъедобные.