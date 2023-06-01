Не из палок: на Урале разработали эффективное удобрение

Не из палок: на Урале разработали эффективное удобрениеОтходы животноводства обеззараживают и смешивают с минералом
Уральские ученые разработали на основе отходов животно- и птицеводства удобрение, успешно показавшее свою эффективность на овсе и амаранте.
Исследователи из России разработали и запатентовали эффективное удобрение «Органомин» на основе отходов животноводства и птицеводства. Разработка уже показала хорошие результаты при испытаниях на ряде культур.
Переработка отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных позволяет обеспечить агропром доступными удобрениями и решить проблему обеззараживания биологических отходов, отмечают специалисты.
Технология отечественных ученых включает обеззараживание биологических отходов и смешивание их с минералом, содержащим сульфат магния и сульфат железа. В результате получается органоминерального комплексного удобрения из углерода, магния, азота, серы, а также калия и фосфора, играющих вспомогательную роль. В удобрении заключены положительные свойства как органических, так и минеральных компонентов, подчеркивают разработчики.
Сравнительные испытания на овсяных и амарантовых полях в ботаническом саду Уральского федерального университета показали высокую эффективность разработки. Число зерен в соцветии повысилось на 19,7%, а генеративных (полностью видоизменённых) побегов — на 17%, при том, что количество осадков во время эксперимента было меньше нормы, рассказывает одна из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории восстановительной экологии УрФУ Анна Батехтина.
В то же время специалистам еще предстоит подобрать оптимальные концентрации для применения разработки на широком спектре сельскохозяйственных культур и почв.