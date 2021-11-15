Не как в Австрии. Минздрав не планирует платного лечения для непривитых от COVID-19

Не как в Австрии. Минздрав не планирует платного лечения для непривитых от COVID-19По его словам, людям нужно понятнее объяснять необходимость вакцинирования
По его словам, подобные призывы о платном лечении для непривитых звучат от тех, кто устал уговаривать людей вакцинироваться. Министр назвал такие высказывания проявлением эмоций.
По словам Мурашко, нельзя заставлять людей делать прививку. Необходимо побуждать людей, создавать систему мотивации к ведению здорового образа жизни, считает он.
Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным, осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей
Ранее глава Минздрава оценил эффект от использования QR-кодов во время пандемии. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от COVID-19.
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