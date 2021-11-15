Не как в Австрии. Минздрав не планирует платного лечения для непривитых от COVID-19

Ранее глава Минздрава оценил эффект от использования QR-кодов во время пандемии. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от COVID-19.



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