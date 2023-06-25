Не халявщик, а партнёр: Яндекс.Алису превратили в эксперта по инвестициям

Теперь пользователи устройств с Алисой смогут легко узнавать новости фондового рынка, котировки ценных бумаг и курсы валют, а также получать полезные советы об инвестициях.

Свежий навык использует огромное количество информации из собственного аналитического ресурса БКС. При этом голосовой помощник постоянно обновляется и совершенствуется, чтобы предоставлять актуальные данные и расширять свои возможности.

По словам представителей компании, новая возможность должна помочь пользователям понять, как работают биржи и какие инструменты доступны для инвестирования.

Сообщается также, что одной из целей, побудивших создать данный навык, является желание повысить финансовую грамотность клиентов и миллионов пользователей устройств с Алисой.