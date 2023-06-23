Не хотите поседеть раньше времени? Откажитесь от этих продуктов

По словам специалиста, седину может вызывать еда, которая увеличивает окислительный стресс и уровень свободных радикалов в организме. К ней относятся сладости, жирная пища и жареные блюда.

Все они негативно влияют на волосяные фолликулы и препятствуют меланину, который отвечает за окрашивание волос. В результате волосы остаются серебристыми или седыми.

Елена Соломатина также отметила, что подобная пища оказывает влияние на общее старение организма. Поэтому рекомендуется ограничить потребление этих продуктов в рационе.

Напомним, что ранее дерматовенеролог и аллерголог-иммунолог Светлана Турбовская указала, что одной из причин появления седых волос в молодости является стресс. Она также отметила, что генетика может играть не последнюю роль в данной аномалии.