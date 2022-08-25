Не хуже врача: в России компьютеры начнут проверять людей на депрессию

Не хуже врача: в России компьютеры начнут проверять людей на депрессиюДо чего техника дошла…
В качестве основного рабочего материала технология искусственного интеллекта использует речь пользователя — она анализирует её. При этом в случае, если это необходимо, программа, предложит обратиться к врачу за полноценной помощью.
Сообщается, что приложение будет отмечать маркеры депрессивного состояния, проверяя тон и скорость речи пользователя. Нейросеть будет отвечать за проверку собранных данных. При этом софт не будет брать на себя постановку диагноза — это всё ещё должен будет сделать специалист.
Первый в России информационный продукт поможет выявить депрессию на основе речевого анализа. Нам удалось собрать достаточно данных, чтобы подтвердить, что для пациентов с депрессивными симптомами характерно большое число специфических речевых особенностей.